Сергей Кривцов не сможет помочь сборной Украины в матче против Северной Македонии.

Сборная Украины по футболу понесла очередную кадровую потерю накануне октябрьских игр квалификации Евро-2024.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сообщил, что травмировался опытный центральный защитник Сергей Кривцов.

Заменит Кривцова в составе сборной Украины защитник Денис Попов, который как раз вернулся в общую группу.

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"К сожалению, Сергей Кривцов получил повреждение. Он получил его еще в Америке. К сожалению, в этой игре он не будет участвовать.

С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу. Он сегодня будет тренироваться. Остальные игроки - все готовы к встрече с Северной Македонией", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Отметим, что это далеко не первая кадровая потеря сборной Украины. Из-за травм октябрськие игры "сине-желтых" пропускает Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин.

Напомним, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в рамках седьмого тура квалификации Евро-2024. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в Праге. Игра состоится 14 октября.

Также в рамках этого сбора команда Сергея Реброва сыграет против Мальты. Этот матч состоится 17 октября.

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