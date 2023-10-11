Сборная Украины сыграет против Северной Македонии в Праге.

В субботу, 14 октября, состоится поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины сыграет против Северной Македонии.

Номинально домашний поединок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину "сине-желтые" проведут в Праге на стадионе "Epet Arena".

Сборная Украины начала подготовку к октябрьским играм отбора на Евро-2024 8 октября. В лагерь "сине-желтых" Сергей Ребров вызвал 26 футболистов.

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Отметим, что сборная Украины потеряла несколько ключевых игроков накануне октябрьских игр. В частности, команде не сможет помочь вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Также травмировался капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.

Это будет уже пятая очная дуэль сборных Украины и Северной Македонии. Примечательно, что "сине-желтые" выиграли четыре предылущих.

Дважды украинцы обыграли сборную Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2016: 1:0 на своем поле и 2:0 в гостях. Еще одну победу "сине-желтые" одержали в групповом раунде финальной части Евро-2020. Тогда сборная Украины выиграла под руководством Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Еще одну победу Украина одержала уже в рамках текущего отборочного турнира. Подопечные Сергея Реброва выиграли у Северной Македонии со счетом 3:2. Тогда победу "сине-желтым" принесли голы Ильи Забарного, Ефима Конопли и Виктора Цыганкова.

Украина - Северная Македония: прогноз

По мнению экспертов, фаворитом этого поединка является сборная Украины.

Ставки на победу подопечных Сергея Реброва принимаются с коэффициентом 1,65. На выигрыш Северной Македонии сделать ставку можно с коэффициентом 5,90. Ничья - 3,95.

Поставить на гол "сине-желтых" в этом поединке можно с коэффициентом 1,17. На гол Северной Македонии ставки принимают с коэффициентом 1,71.

Наиболее вероятным исходом матча Украина - Северная Македония аналитики считают победу команды Сергея Реброва со счетом 1:0. На этот результат коэффициент 6,20.

Добавим, что матч Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени.

В квалификации Евро-2024 сборная Украины выступает в группе C. Лидирует в этой группе Англия - 13 очков. Далее идут Италия, Украина и Северная Македония - по 7 очков. На последней строчке Мальта - 0 очков.

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