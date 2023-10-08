Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины.

В заявку сборной Украины на октябрьские матчи квалификации Евро-2024 по футболу снова были внесены коррективы.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил повреждение и не сможет помочь "сине-желтым" в ближайших играх. Сообщается, что у голкипера "сливочных" возникли проблемы со спиной.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на место Лунина главный тренер сборной Украины вызвал голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

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Отметим, что это уже третья кадровая потеря сборной Украины накануне октябрьских матчей. Ранее травмы получили полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков и нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко. На их место Сергей Ребров вызвал в расположение национальной команды Александра Пихаленка из "Днепра-1" и форварда "Сандерленда" Назария Русина.

Напомним, в октябре сборная Украины сыграет два поединка в рамках отбора на Евро-2024 по футболу. 14 октября "сине-желтые" в номинально домашнем матче сыграют против Северной Македонии, а 17 октября подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Мальты.

Тренировочный сбор "сине-желтые" начнут 8 октября в Праге.

Добавим, что сборная Украины занимает третью строчку в группе С квалификации Евро-2024. Лидирует Англия, вторую строчку занимает Италия.

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