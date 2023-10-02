Сборная Украины в октябре сыграет против Северной Македонии и Мальты.

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских играх квалификации Евро-2024 по футболу.

25-летний футболист получил травму в последнем матче "Жироны" в чемпионате Испании против мадридского "Реала".

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, у Цыганкова диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. На восстановление ему понадобится примерно один месяц.

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Таким образом, Виктор пропустит ближайший сбор национальной сборной Украины и не сможет помочь своим соотечественникам в играх против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 14 октября и 17 октября соответственно.

Сборная Украины в рамках квалификации Евро-2024 выступает в группе C. Первое место в этой группе занимает Англия с 13 очками. Далее расположились сборные Италии, Украины и Северной Македонии - по 7 очков. Мальта занимает последнее место - 0 очков.

Добавим, что Виктор Цыганков в текущем сезоне сыграл 8 матчей в составе "Жироны", отличился одним забитым голом и одним ассистом. В турнирной таблице испанской Ла Лиги "Жирона" занимает третье место с 19 баллами в активе.

В составе сборной Украины в отборе на Евро-2024 Цыганков сыграл пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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