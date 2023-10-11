Футболисты сборной Украины / фото УАФ

С 12 по 14 октября будут сыграны матчи седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу

Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Северной Македонии. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в Праге. Встреча состоится 14 октября. 

В другом поединке группы С сборная Италии встретится с Мальтой. 

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Отбор на Евро-2024: расписание матчей 7-го тура

Четверг, 12 октября

Группа A

  • 21:45 Кипр - Норвегия
  • 21:45 Испания - Шотландия

Группа D

  • 21:45 Хорватия - Турция
  • 21:45 Латвия - Армения

Группа E

  • 21:45 Албания - Чехия
  • 21:45 Фарерские острова - Польша

Группа I

  • 21:45 Андорра - Косово
  • 21:45 Беларусь - Румыния
  • 21:45, Израиль - Швейцария

Пятница, 13 октября

Группа B

  • 21:45 Нидерланды – Франция
  • 21:45 Ирландия – Греция

Группа F

  • 21:45 Австрия – Бельгия
  • 21:45 Эстония – Азербайджан

Группа J

  • 21:45 Исландия – Люксембург
  • 21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
  • 21:45 Португалия – Словакия

Суббота, 14 октября

Группа C

  • 16:00 Украина - Северная Македония
  • 21:45 Италия - Мальта﻿

Группа G

  • 19:00 Болгария - Литва
  • 21:45 Венгрия - Сербия

Группа H

  • 16:00 Северная Ирландия - Сан-Марино
  • 19:00 Словения - Финляндия
  • 21:45 Дания – Казахстан

Напомним, финальная часть Евро-2024 по футболу пройдет в Германии. Путевки на континентальное первенство получат команды, которые займут первые и вторые места в группах отбора. 

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