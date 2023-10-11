Сборная Украины в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 встретится с Северной Македонией.

С 12 по 14 октября будут сыграны матчи седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Северной Македонии. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в Праге. Встреча состоится 14 октября.

В другом поединке группы С сборная Италии встретится с Мальтой.

Видео дня

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 7-го тура

Четверг, 12 октября

Группа A

21:45 Кипр - Норвегия

21:45 Испания - Шотландия

Группа D

21:45 Хорватия - Турция

21:45 Латвия - Армения

Группа E

21:45 Албания - Чехия

21:45 Фарерские острова - Польша

Группа I

21:45 Андорра - Косово

21:45 Беларусь - Румыния

21:45, Израиль - Швейцария

Пятница, 13 октября

Группа B

21:45 Нидерланды – Франция

21:45 Ирландия – Греция

Группа F

21:45 Австрия – Бельгия

21:45 Эстония – Азербайджан

Группа J

21:45 Исландия – Люксембург

21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина

21:45 Португалия – Словакия

Суббота, 14 октября

Группа C

16:00 Украина - Северная Македония

21:45 Италия - Мальта﻿

Группа G

19:00 Болгария - Литва

21:45 Венгрия - Сербия

Группа H

16:00 Северная Ирландия - Сан-Марино

19:00 Словения - Финляндия

21:45 Дания – Казахстан

Напомним, финальная часть Евро-2024 по футболу пройдет в Германии. Путевки на континентальное первенство получат команды, которые займут первые и вторые места в группах отбора.

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