С 12 по 14 октября будут сыграны матчи седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Северной Македонии. Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут в Праге. Встреча состоится 14 октября.
В другом поединке группы С сборная Италии встретится с Мальтой.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей 7-го тура
Четверг, 12 октября
Группа A
- 21:45 Кипр - Норвегия
- 21:45 Испания - Шотландия
Группа D
- 21:45 Хорватия - Турция
- 21:45 Латвия - Армения
Группа E
- 21:45 Албания - Чехия
- 21:45 Фарерские острова - Польша
Группа I
- 21:45 Андорра - Косово
- 21:45 Беларусь - Румыния
- 21:45, Израиль - Швейцария
Пятница, 13 октября
Группа B
- 21:45 Нидерланды – Франция
- 21:45 Ирландия – Греция
Группа F
- 21:45 Австрия – Бельгия
- 21:45 Эстония – Азербайджан
Группа J
- 21:45 Исландия – Люксембург
- 21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
- 21:45 Португалия – Словакия
Суббота, 14 октября
Группа C
- 16:00 Украина - Северная Македония
- 21:45 Италия - Мальта
Группа G
- 19:00 Болгария - Литва
- 21:45 Венгрия - Сербия
Группа H
- 16:00 Северная Ирландия - Сан-Марино
- 19:00 Словения - Финляндия
- 21:45 Дания – Казахстан
Напомним, финальная часть Евро-2024 по футболу пройдет в Германии. Путевки на континентальное первенство получат команды, которые займут первые и вторые места в группах отбора.