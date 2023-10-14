Победу "сине-желтым" принесли голы Георгия Судакова и Александра Караваева.

В субботу, 14 октября, состоялся поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины принимала Северную Македонию.

Игра проходила на стадионе "Epet Arena" в Праге и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Украины.

Счет в игре открыли подопечные Сергея Реброва - на 30-й минуте Георгий Судаков решился на удар из-за пределов штрафной площади и мяч рикошет от защитника влетел в сетку ворот.

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В концовке игры сборная Украины удвоила свое преимущество - фантастический гол ударом с дальней дистанции забил Александр Караваев.

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваев, 88) Зубков (Малиновский, 66), Довбык (Яремчук, 76)

Северная Македония: Димитриевский, Манев (Чурлинов, 46), Муслиу, Серафимов, Элези (Дориев, 74), Атанасов (Адеме, 62), Ашковски (Димоски, 46), Алиоски, Барди, Миовски (Трайковски, 8)

Предупреждение: Малиновский, 68, Зинченко, 90+7 - Серафимов, 90+2

Видео голов:

Победа в этой игре позволила сборной Украины подняться на второе место в турнирной таблице группы C. В активе "сине-желтых" 10 набранных очков. Стоит отметить, что сборная Италии свой матч этого тура еще не сыграла - соперник "Скуадры Адзурры" сборная Мальты. В случае победы итальянцы также наберут 10 очков и обойдут Украину.

Сборная Северной Македонии с 7 баллами осталась на четвертом месте. Лидирует в группе Англия (13 очков), на последнем месте идет Мальта (0 очков).

Положение команд в группе C на данный момент следующее: Англия (5 матчей, 13 очков), Италия (4 матча, 7 очков), Мальта (5 матчей, 0 очков).

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Мальты. Встреча состоится 17 октября.

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