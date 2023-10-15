У сборных Италии и Украины по 10 набранных очков, но у "Скуадры Адзурры" лучшая статистика.

В субботу, 14 октября, состоялся поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Италии принимала Мальту.

Игра проходила на стадионе "Сан-Никола" в Бари и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Первый мяч в этой встрече был забит на 23-й минуте - отличился полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура. В компенсированное к первому тайму время "Скуадра Адзурра" удвоила свое преимущество - гол после перелачи Николо Бареллы забил Доменико Берарди.

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На 64-й минуте Берарди оформил дубль и довел счет до разгромного. Точку же в игре поставил Давиде Фраттези, забивший четвертый мяч в ворота Мальты на 90+4-й минуте.

Италия - Мальта - 4:0

Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4

Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко (Удоджи, 79), Барелла (Фраттези, 65), Локателли, Бонавентура (Бираги, 87), Берарди (Орсолини, 65), Распадори, Кин (Скамакка, 79)

Мальта: Бонелло, Д. Мбонг (Аттар, 66), Апап, Пепе, З. Мускат, Камензули, Янник (Нвоко, 84), Кристенсен (Н. Мускат, 66), Гилломье, П. Мбонг (Пайбер, 84), Монтебелло (Сатариано, 55)

Предупреждения: Мбонг, Янник, Апап

Сборная Италии набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе C, обойдя сборную Украины. У "сине-желтых" также 10 очков в активе, но хуже разница голов. Также стоит отметить, что у итальянцев сыграно на одну игру меньше, чем у украинцев. Лидирует же в группе Англия - 13 очков. Сборная Северной Македонии с 7 баллами идет на четвертом месте, а Мальта (0 очков) - последняя.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Италии сыграет против Англии, а Мальта встретится с Украиной.

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