В ПСЖ убеждены, что Мбаппе уже имеет договоренность с "Реалом" о переходе в статусе свободного агента летом 2024 года.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не отправится с командой в Японию на предсезонный сбор.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижане решили исключить его из состава команды. Клуб таким образом дал понять, что Мбаппе теперь выставлен на трансфер. В Париже понимают, что Килиан хочет уйти этим летом, а это значит, что ПСЖ хочет выручить средства за Мбаппе - иначе летом 2024 года он станет свободным агентом.

В ПСЖ убеждены, что Мбаппе уже имеет договоренность с "Реалом" о переходе в статусе свободного агента летом 2024 года. Парижане предлагали ему продлить контракт до 2025 года.

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Руководство ПСЖ обратилось к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой убедить Мбаппе остаться в Париже. Макрон дружит с Килианом, но вряд ли сможет повлиять на его решение.

Трансфер Мбаппе в Реал Мадрид

В июне Мбаппе объявил, что не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Мадридский "Реал" давно имеет цель пригласить к себе Мбаппе и они готовы выложить немалую сумму денег за француза.

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