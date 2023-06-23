Килиан Мбаппе может перебраться в "Реал" уже этим летом.

Мадридский "Реал" продолжает охоту за суперзвездой ПСЖ и национальной сборной Франции Килианом Мбаппе.

Как сообщает PSG community, переговоры по трансферу 24-летнего нападающего между президентом "сливочных" Флорентино Пересом и эмиром Катара Аль Тани проходят продуктивно.

Отмечается, что владельцы ПСЖ смирились с тем, что Мбаппе покинет команду и готовы его отпустить, однако планируют заработать на продаже своей главной звезды солидные деньги.

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Источник утверждает, что парижский клуб оценивает Мбаппе в 200 миллионов евро. Кроме того, парижане хотят получить еще 50 миллионов евро дополнительно в качестве бонусов, если Килиан сыграет определенное количество игр за "Реал" и получит "Золотой мяч".

"Реал" готов пойти на такие условия, поскольку Мбаппе является ключевой фигурой в новом суперзвездном составе мадридцев.

Стоит отметить, что если "Реал" выплатит ПСЖ 250 миллионов евро за переход Мбаппе, то этот трансфер станет самым дорогим в истории футбола.

Напомним, на данный момент рекордным трансфером является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ. За звездного бразильца парижане заплатили 222 миллиона евро.

Добавим, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2024 году. Ранее нападающий сборной Франции официально заявил, что продлевать соглашение не будет, поскольку хочет сменить клуб.

В футболке парижан Килиан сыграл 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 голевых передач.

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