Сборная Франции набрала максимум очков в стартовых четырех играх отбора на Евро-2024.

В понедельник, 19 июня, состоялся матч четвертого тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Франции принимала Грецию.

Игра проходила на стадионе "Стад де Франс" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный гол сборной Франции был забит на 55-й минуте встречи - пенальти реализовал капитан французов Килиан Мбаппе.

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На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Константиноса Мавропаноса.

Франция - Греция - 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен.)

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес, Камавинга, Чуамени, Коман (Дембеле, 77), Гризманн (Нкунку, 86), Мбаппе, Коло Муани (Жиру, 86)

Греция: Влаходимос, Балдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас, Бакасетас (Рецос, 71), Сиопис (Фунтас, 66), Курбелис (Бухалакис, 86), Масурас (Кулиеракис, 71), Якумакис (Павлидис, 66), Манталос

Предупреждения: Сиопис, Мавропанос, Курбелис, Хацидиакос

Удаление: Мавропанос 69 (прямая красная)

Обзор матча:

Отметим, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 40-й гол за национальную команду. Таким образом, 24-летний форвард стал первым игроком в истории "Ле Бле", который смог забить 40 голов за национальную команду до достижения 30-летия.

Добавим, что в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции Мбаппе на один гол отстает от Мишеля Платини (41) и на три - от Антуана Гризманна (43). Лучшим бомбардиром сборной Франции остается Оливье Жиру (54).

Также Килиану Мбаппе покорился еще один рекорд: гол в ворота сборной Греции стал для него 54-м в текущем сезоне. Это рекордный показатель среди французских игроков.

Форвард ПСЖ побил рекорд почти 70-летней давности, поскольку предыдущее достижение было установлено еще Жюстом Фонтеном. Легендарный нападающий "Реймса" забил 53 гола по ходу сезона-1957/1958.

На счету Килиана в этом сезоне 41 гол в составе ПСЖ и 13 голов за национальную сборную Франции. Сыграл Мбаппе в этом сезоне 56 игр.

Сборная Франции занимает первое место в группе В отбора на Евро-2024, заработав 12 очков после 4-х туров. Греция осталась на втором месте, набрав шесть очков в двух играх. У Ирландии и Нидерландов по три очка, у Гибралтара - 0.

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