Тарас Степаненко / фото УАФ

19 и 20 июня пройдут поединки четвертого тура квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу

В этом туре сборная Украины встретится с национальной командой Мальты. Встреча состоится 19 июня в Трнаве (Словакия).

Также в другом матче этой группы встретятся сборные Англии и Северной Македонии. 

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Отбор на Евро-2024: расписание матчей 4-го тура

19 июня

Группа В

  • 21:45 Ирландия - Гибралтар
  • 21:45 Франция - Греция

Группа С

  • 19:00 Украина - Мальта
  • 21:45 Англия - Северная Македония

Группа D

  • 19:00 Армения - Латвия
  • 21:45 Турция - Уэльс

Группа I 

  • 21:45 Беларусь - Косово
  • 21:45 Израиль - Андорра
  • 21:45 Швейцария - Румыния

Группа Н

  • 19:00 Финляндия - Сан-Марино
  • 21:45 Северная Ирландия - Казахстан
  • 21:45 Словения - Дания

20 июня

    Группа А

    • 21:45 Норвегия - Кипр
    • 21:45 Шотландия - Грузия

    Группа Е

    • 21:45 Молдова - Польша
    • 21:45 Фареры - Албания

    Группа F

    • 21:45 Австрия - Швеция
    • 21:45 Эстония - Бельгия

    Группа G

    • 21:45 Болгария - Сербия
    • 21:45 Венгрия - Литва

    Группа J

    • 21:45 Босния и Герцеговина - Люксембург
    • 21:45 Исландия - Португалия
    • 21:45 Лихтенштейн - Словакия

    Напомним, игры отбора на ЧЕ-2024 по футболу проходят с марта по ноябрь 2023 года. Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. 

    Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию

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