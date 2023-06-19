19 и 20 июня пройдут поединки четвертого тура квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу.
В этом туре сборная Украины встретится с национальной командой Мальты. Встреча состоится 19 июня в Трнаве (Словакия).
Также в другом матче этой группы встретятся сборные Англии и Северной Македонии.
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Отбор на Евро-2024: расписание матчей 4-го тура
19 июня
Группа В
- 21:45 Ирландия - Гибралтар
- 21:45 Франция - Греция
Группа С
- 19:00 Украина - Мальта
- 21:45 Англия - Северная Македония
Группа D
- 19:00 Армения - Латвия
- 21:45 Турция - Уэльс
Группа I
- 21:45 Беларусь - Косово
- 21:45 Израиль - Андорра
- 21:45 Швейцария - Румыния
Группа Н
- 19:00 Финляндия - Сан-Марино
- 21:45 Северная Ирландия - Казахстан
- 21:45 Словения - Дания
20 июня
Группа А
- 21:45 Норвегия - Кипр
- 21:45 Шотландия - Грузия
Группа Е
- 21:45 Молдова - Польша
- 21:45 Фареры - Албания
Группа F
- 21:45 Австрия - Швеция
- 21:45 Эстония - Бельгия
Группа G
- 21:45 Болгария - Сербия
- 21:45 Венгрия - Литва
Группа J
- 21:45 Босния и Герцеговина - Люксембург
- 21:45 Исландия - Португалия
- 21:45 Лихтенштейн - Словакия
Напомним, игры отбора на ЧЕ-2024 по футболу проходят с марта по ноябрь 2023 года. Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии.
Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию.