Сборная Украины в 4-м туре квалификации Евро-2024 сыграет против Мальты.

19 и 20 июня пройдут поединки четвертого тура квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу.

В этом туре сборная Украины встретится с национальной командой Мальты. Встреча состоится 19 июня в Трнаве (Словакия).

Также в другом матче этой группы встретятся сборные Англии и Северной Македонии.

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Отбор на Евро-2024: расписание матчей 4-го тура

19 июня

Группа В

21:45 Ирландия - Гибралтар

21:45 Франция - Греция

Группа С

19:00 Украина - Мальта

21:45 Англия - Северная Македония

Группа D

19:00 Армения - Латвия

21:45 Турция - Уэльс

Группа I

21:45 Беларусь - Косово

21:45 Израиль - Андорра

21:45 Швейцария - Румыния

Группа Н

19:00 Финляндия - Сан-Марино

21:45 Северная Ирландия - Казахстан

21:45 Словения - Дания

20 июня

Группа А

21:45 Норвегия - Кипр

21:45 Шотландия - Грузия

Группа Е

21:45 Молдова - Польша

21:45 Фареры - Албания

Группа F

21:45 Австрия - Швеция

21:45 Эстония - Бельгия

Группа G

21:45 Болгария - Сербия

21:45 Венгрия - Литва

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина - Люксембург

21:45 Исландия - Португалия

21:45 Лихтенштейн - Словакия

Напомним, игры отбора на ЧЕ-2024 по футболу проходят с марта по ноябрь 2023 года. Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию.

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