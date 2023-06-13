Килиан Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение не продлевать свой контракт с ПСЖ.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста с парижским клубом истекает летом 2024 года.

Мбаппе официально сообщил руководству ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта еще на один сезон, до лета 2025 года. Об этом сообщает L'Equipe.

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Решение нападающего вызвало непонимание со стороны руководства ПСЖ. В парижском клубе стоят на позиции, что либо Килиан Мбаппе должен продлить контракт, либо он будет продан.

Сообщается, что Килиан Мбаппе решил покинуть ПСЖ, чтобы перейти в мадридский "Реал".

Накануне президент "сливочных" Флорентино Перес подтвердил, что мадридцы по-прежнему рассчитывают подписать нападающего ПСЖ, но планировалось это на следующий сезон.

Добавим, что в сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча и забил 41 гол. За 6 сезонов в парижском клубе на его счету 212 мячей в 260 поединках.

Напомним, ранее ПСЖ покинул капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Он перешел в американский "Интер" Майами. Также близок к уходу из парижского клуба звездный бразилец Неймар. Интерес к нему проявляет саудовский "Аль-Хиляль".

Таким образом, французский ПСЖ этим летом может потерять всех трех своих главных звезд.

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