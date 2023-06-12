Неймар может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" нацелился на трансфер нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Как сообщает CBC Sports, представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы согласовать трансфер 31-летнего футболиста.

Саудовский клуб предложил парижскому клубу 45 миллионов евро за переход Неймара. По предварительной информации, ПСЖ готов принять это предложение.

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По информации инсайдера Николо Скира, "Аль-Хиляль" намерен предложить Неймару контракт на 3 года с зарплатой 250 миллионов евро за сезон, что сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Отметим, что португальский форвард Криштиану Роналду получает в "Аль-Насре" 200 миллионов евро в год.

ПСЖ приобрел Неймара в 2017 году у "Барселоны" за 222 миллиона евро. До сих пор этот трансфер является самым дорогостоящим в истории футбола.

За парижский клуб бразилец сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.

Напомним, "Аль-Хиляль" хотел подписать Лионеля Месси. Саудовский клуб предложил аргентинскому форварду контракт на 2 года с зарплатой 600 миллионов евро в год, но тот отклонил это предложение и перешел в американский клуб "Интер" Майами.

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