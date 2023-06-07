Аргентинский нападающий сообщил, что его решение не зависело от денег.

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси, который накануне сообщил об уходе из ПСЖ, продолжит свою карьеру в американском клубе "Интер" Майами.

Об этом легендарный аргентинец рассказал в специальном интервью для Mundo Deportivo и Sport.

"Я не возвращаюсь в "Барселону", я перехожу в "Интер" Майами. Решение подтверждено на 100%. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или еще куда-нибудь. Правда заключается в том, что мое окончательное решение зависит от другого, а не от денег", - заявил Месси.

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Напомним, Лионель Месси покинул ПСЖ по окончании сезона-2022/2023 на правах свободного агента.

Аргентинец выступал за парижский клуб с лета 2021 года. В активе 35-летнего нападающего 32 гола и 35 голевых передач в 75 играх за ПСЖ.

С парижанами Лео два раза становился чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.

Стоит отметить, что у Месси имел более выгодное предложение из Саудовской Аравии. Местный "Аль-Хиляль" предлагал аргентинцу контракт на два сезона с зарплатой 600 миллионов евро в год. Однако 35-летний нападающий сделал выбор в пользу клуба из МЛС.

Добавим, что одним из владельцев "Интера" является легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм. Также в этом клубе выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

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