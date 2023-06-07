Лионель Месси может продолжить свою карьеру в США.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который накануне объявил об уходе из ПСЖ на правах свободного агента, получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии.

По информации Catalunya Radio, саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" готов платить 35-летнему аргентинцу 1 миллиард евро в год.

Источник утверждает, что Месси отказался от столь соблазнительного предложения, решив, что деньги не главное.

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По информации СМИ, главным фаворитом в борьбе за Лионеля Месси является американский клуб "Интер Майами", который в сотрудничестве с руководством МЛС разработал план, чтобы перевезти звездного нападающего в США.

Журналист Жоан Фонтес сообщает, что семья Месси разделилась в выборе нового клуба для аргентинца. Отец игрока предпочитает принять предложение из Саудовской Аравии, жена футболиста Антонелла склоняется к варианту с клубом из США.

Примечательно, что в семье Месси не обсуждают вариант с возвращением в "Барселону". Это может быть связано с тем, что каталонский клуб не может сделать предложение Лионелю из-за финансовых проблем.

Напомним, последние два сезона Месси провел в ПСЖ. За французский клуб аргентинец сыграл 75 матчей, отличился 32 голами и отдал 35 голевых передач.

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