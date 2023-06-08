Уже второе подряд лето парижане пытаются его продать.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" снова выставил на продажу бразильского нападающего Неймара. Как сообщает Sport.es, парижане второе летнее трансферное подряд пытаются избавиться от игрока.

ПСЖ готов отпустить Неймара, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Также такое требование выдвинул ультрас клуба, требуя от бразильца покинуть клуб во время протестов возле офиса клуба и дома футболиста.

Издание также узнало один из вариантов развития дальнейшей карьеры Неймара: его предложили "Барселоне".

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Сейчас каталонская команда находится в поисках вингера, ведь Хави планировал провести подготовку к сезону вместе с Лионелем Месси, но аргентинец решил перейти в команду чемпионата США. Однако от подписания Неймара "Барселону" останавливает большая зарплата футболиста – сейчас клуб и так борется с финансовыми трудностями.

Более того, главный тренер каталонцев Хави лично заявил, что Неймар не рассматривается в качестве потенциального трансфера.

"Неймар? Я удивлен. Он в наши планы совсем не входит. Я считаю Нея своим другом, но у клуба другие трансферные приоритеты. Мне нужны полузащитники, два игрока", - передает слова наставника Фабрицио Романо в Twitter.

Отметим, что Неймар перешел в ПСЖ в 2017-м году как раз из "Барселоны". Тогда трансфер французскому клубу обошелся в 222 миллиона евро. Эта покупка футболиста является самой дорогой в истории футбола. Всего за шесть лет бразилец провел за ПСЖ 173 матча, в которых отметился 118 голами и 77 ассистами.

Напомним, что недавно "Пари Сен-Жермен" покинул другой звездный футболист Лионель Месси.

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