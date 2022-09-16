Румынский специалист был готов уволить Гусева, но в ситуацию вмешался Суркис и конфликт был улажен.

В тренерском штабе киевского "Динамо" возник конфликт между главным тренером команды Мирчей Луческу и его ассистентом Олегом Гусевым.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, случилось это на прошлой неделе.

По данным источника, румынский специалист даже отстранил своего помощника от тренировок команды на несколько дней и был готов уволить Гусева, однако ситуация впоследствии наладилась.

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Журналист сообщает, что в ситуацию пришлось вмешаться президенту клуба Игорю Суркису. В последствии легендарный экс-игрок "Динамо" признал свою ошибку и извинился.

Добавим, что в четверг, 15 сентября, во время матча второго тура группового турнира Лиги Европы против кипрского клуба АЕК Гусев был вместе с Луческу, так что конфликт, судя по всему, исчерпан.

Напомним, "Динамо" Киев сенсационно проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака во втором туре Лиги Европы. Ранее команда Луческу проиграла "Фенербахче" (1:2) и после двух туров занимает последнее место в своей группе.

В чемпионате Украины дела у "Динамо" также крайне плохи. За три матча "бело-синие" заработали только три очка, обыграв лишь "Львов" (1:0) и дважды проиграв - "Днепру-1" (0:3) и "Заре" (2:3).

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