11 сентября состоялись три матча в рамках 4-го тура УПЛ.

В воскресенье, 11 сентября, в рамках четвертого тура УПЛ состоялся матч киевского "Динамо" и "Львова".

Единственный гол в этом матче был забит в середине первого тайма, когда Виталий Буяльский реализовал передачу от Виктора Цыганкова.

"Динамо" - "Львов" - 1:0

Гол: Буяльский, 32

"Динамо": Бойко, Тымчик (Караваев, 61), Бурда, Забарный, Вивчаренко (Дубинчак, 61), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Андриевский, 67), Кабаев, Гармаш (Ванат, 78)

"Львов": Ильющенков, Бусько, Вовкун, Муравский, Мильченко, Грисьо, Васильев (Якимов, 46), Шишка (Крушинский, 4), Мишенко (Бугай, 56), Бойко, Ныч (Ременяк, 62 (Михайлов, 82))

Предупреждения: Васильев, Бусько, Вовкун, Грисьо

Обзор матча:

Слова Мирчи Луческу после победы "Динамо" над "Львовом":

"Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, мы забили только один мяч. Надеемся, эта победа даст нам достаточно позитивных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом".

Победа в этом поединке позволила подопечным Мирчи Луческу подняться со дна турнирной таблицы - теперь "бело-синие" занимают десятое место. "Львов" же, наоборот, опустился на 14-ю строчку.

Харьковский "Металлист" в рамках 4-го тура УПЛ встречался с "Колосом". Игра завершилась минимальным триумфом "Колоса".

В первой половине встречи командам не удалось распечатать ворота соперника. Единственный гол в данной встрече забил хавбек "Колоса" Сергей Мякушко на 73-й минуте.

"Колос" - "Металлист" - 1:0

Гол: Мякушко, 73

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Ориховский (Задоя, 83), Милько (Смирный, 65), Мякушко, Болбат (Исаенко, 81), Ильин, Попов (Безбородько, 46)

"Металлист": Рыбка, Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк, Коркишко, Танковский, Панасенко, Кныш, Прядун, Пидлепенец

Предупреждение: Каплиенко, 35

Обзор матча:

После четырех туров "Колос" занимает первую строчку с 10 очками, а "Металлист" идет на 6 месте с 7 баллами.

Открывал программу этого игрового дня матч "Днепра-1" против "Металлиста-1925". Игра завершилась разгромной победой команды Александра Кучера.

В первом тайме зрители голов не увидели, однако во втором половине встречи хозяева решили устроить разгром оппонента.

Сначала голом отметился Адамюк, а спустя несколько минут Довбик удвоил преимущество своей команды. Завершился матч голом Громова на 88-й минуте, который поставил финальную точку в данной встрече.

"Днепр-1" - "Металлист-1925" - 3:0

Голы: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88

"Днепр-1": Валеф, Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71), Довбик

"Металлист-1925": Мозиль, Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок, Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк, Борячук

Предупреждение: Танчик, 33

Обзор матча:

"Днепр-1" находится на втором месте турнирной таблицы УПЛ с 9 очками. "Металлист-1925" занимает 8-ю позицию с 5 баллами в активе. Лидером УПЛ остается Шахтер (10 очков), правда, у "Днепра-1" еще есть матч в запасе.

В следующем туре команда Александра Кучера отправится в гости во "Львов", а харьковчане будут принимать "Колос".

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