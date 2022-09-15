"Динамо" проиграло второй матч кряду в своей группе Лиги Европы.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" принимало кипрский клуб АЕК Ларнака.

Это был лишь номинально домашний матч для "бело-синих", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Динамо" - АЕК Ларнака проходил в Кракове на стадионе МКС Краковия и завершился минимальной победой киприотов.

Обслуживала встречу датская бригада во главе с Якобом Кехлетом. Помогали ему будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Четвертый арбитр - Санди Путрос.

Видео дня

Футболистам АЕКа удалось открыть счет в дебюте первого тайма. На 8-й минуте шикарным ударом со штрафного забил Адам Дюрчо.

"Динамо" сравняло счет на 29-й минуте, забил Виталий Буяльский, но судья отменил взятие ворот АЕКа после просмотра ВАР. У игрока киевского клуба зафиксировали офсайд.

"Динамо" - АЕК Ларнака - 0:1

Гол: Дюрчо, 8

"Динамо": Бойко, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 67), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Буяльский, Кабаев (Ванат, 84), Цыганков, Гармаш (Беседин, 46)

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Кипрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Тричковски (Густаву, 64), Дьюрчо (Энглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73)

Предупреждения: Андриевский (35), Сидорчук (76) – Гарсия (42), Мамас (44), Понс (63), Пирич (83)

Видео гола:

В другом матче этой группы французский "Ренн" сыграл вничью на своем поле с "Фенербахче" со счетом 2:2.

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" на выезде уступило турецкому "Фенербахче" (1:2). С поражения начал групповой турнир ЛЕ и кипрский клуб. АЕК на своем поле уступил французскому "Ренну" (1:2).

Таким образом, после двух туров в активе "Динамо" 0 очков и команда Мирчи Луческу занимает последнее место в квартете В. Лидируют в группе "Фенербахче" и "Ренн", у которых по 4 очка в активе. АЕК с 3 баллами идет на третьей строчке.

В следующем туре "Динамо" сыграет против "Ренна" в гостях, а "Фенербахче" примет на своем поле АЕК. Игры запланированы на 6 октября.

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