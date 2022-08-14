"Арсенал" с Зинченко одержал вторую кряду уверенную победу в новом сезоне АПЛ.

В субботу, 13 августа, в рамках второго тура чемпионата английской Премьер лиги были сыграны семь поединков.

Главным событием игрового дня стало позорное поражение "Манчестер Юнайтед" на выезде против скромного "Брентфорда". Хозяева поля решили исход встречи еще в первом тайме, забив в ворота "красных дьяволов" четыре мяча к 35-й минуте матча. Гости не смогли ничем ответить сопернику даже голом престижа. Таким образом, "МЮ" под руководством нового тренера Эрика тен Хага проиграло второй матч кряду в новом сезоне АПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:0

Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбемо, 35

"Брентфорд": Райя, Хики (Соренсен, 80), Расмуссен, Янссон, Ми, Генри, Дасилва (Янельт, 62), Нергор (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74), Мбемо (Висса, 73), Тоуни

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу (Маласиа, 46), Мартинес (Варан, 46), Магуайр, Далот, Фред (Мактомини, 46), Эриксен (ван де Бек, 87), Рэшфорд, Фернандеш, Санчо (Эланга, 60), Роналду

Обзор матча:

Действующий чемпион АПЛ "Манчестер Сити" довольно уверенно начинает новый сезон. В первом туре подопечные Гвардиолы обыграли "Вест Хэм" со счетом 2:0, а во втором туре не оставили ни единого шанса новичку АПЛ "Борнмуту". "Горожане" победили со счетом 4:0 благодаря голам Гюндогана, Де Брюйне и Фодена. Еще один гол игрок "Борнмута" Лерма забил в свои ворота.

"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 4:0

Голы: Гюндоган, 19, де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (автогол)

Обзор матча:

Лондонский "Арсенал" также довольно неплохо начал новый сезон чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты, которая летом получила неплохое усиление в лицах Габриэля Жезуса и Александра Зинченко из "Манчестер Сити", одержала две победы в двух стартовых турах. После победы над "Кристал Пэлас" в 1-м туре АПЛ, во втором туре "канониры" разобрались с "Лестером" со счетом 4:2.

Главным героем этого матча стал бразильский форвард Габриэл Жезус, который дважды забил сам и отдал две голевые передачи партнерам по команде.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел на поле 77 минут и был заменен на Кирана Тирни.

"Арсенал" - "Лестер Сити" - 4:2

Голы: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартинелли, 75 – Салиба, 53 (автогол), Мэддисон, 74

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 75), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 77), Парти, Джака, Сака (Смит-Роу, 84), Эдегор, Мартинелли, Жезус (Нкетиа, 84)

"Лестер": Уорд, Фофана, Эванс, Амарти (Дака, 63), Кастань, Тилеманс (Прат, 63), Ндиди, Дьюсбери-Холл, Джастин, Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 70)

Обзор матча:

Плохо обстоят дела в новом сезоне английского первенства у "Эвертона", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко. Подопечные Фрэнка Лэмпарда уступили в гостях "Астон Вилле", проиграв таким образом второй матч подряд.

Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут на позиции левого защитника.

"Астон Вилла" - "Эвертон" - 2:1

Голы: Ингс 31, Буэндия 86 – Динь 87 (автогол)

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Конса, 90), Мингз, Диего Карлос (Чемберс, 90), Динь, Макгинн, Рэмзи (Янг, 90), Коутиньо (Буэндиа, 60), Камара, Ингз (Бэйли, 78), Уоткинс

"Эвертон" Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди (Алли, 81), Холгейт, Миколенко, Дукуре (Дэвис, 35), Грэй (Онана, 81), Ивоби, Гордон, Макнил (Рондон, 64)

Предупреждения: Коутиньо, 29, Дэвис, 43, Динь, 49, Ингз, 75, Янг, 90

Обзор матча:

Результаты других матчей игрового дня:

"Брайтон" - "Ньюкасл" - 0:0

"Саутгемтон" - "Лидс" - 2:2

Голы: Арибо, 72, Уокер-Питерс, 81 - Родриго, 46, 60

"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 0:0

Добавим, что еще два матча второго тура АПЛ будут сыграны в воскресенье, 14 августа. "Ноттингем" на своем поле примет "Вест Хэм", а "Челси" сыграет с "Тоттенхэмом". Завершится тур в понедельник матчем "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас".

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