Габриэл Жезус забил дебютные голы за "канониров".

В поединке 2-го тура чемпионата Англии "Арсенал" дома выиграл у "Лестера" со счетом 4:2. Героем матча стал бразильский форвард Габриэл Жезус, который дважды забил и к тому же еще и отдал две голевые передачи.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел на поле 77 минут и был заменен на Кирана Тирни.

Напомним, что в первом туре лондонская команда обыграла "Кристал Пэлас", а Зинченко отметился ассистом в дебютной игре. Тогда украинца признали лучшим игроком противостояния.

"Арсенал" - "Лестер Сити" - 4:2

Голы: Жезус (23, 35), Джака (55), Мартинелли (75) – Салиба (53, автогол), Мэддисон (74)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томиясу, 75), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 77) – Парти, Джака – Сака (Смит-Роу, 84), Эдегор, Мартинелли – Жезус (Нкетиа, 84)

"Лестер Сити": Уорд – Фофана, Эванс, Амарти (Дака, 63) – Кастань, Тилеманс (Прат, 63), Ндиди, Дьюсбери-Холл, Джастин – Мэддисон – Варди (Ихеаначо, 70)

"Арсенал" в текущее трансферное окно выкупил у "Манчестер Сити" контракт Зинченко за 35 млн евро.

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