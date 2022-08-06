"Арсенал" победил в первом туре нового сезона чемпионата Англии.

5 августа стартовал чемпионат Англии.

В первом поединке первого тура состоялось лондонское дерби. "Кристал Пэлас" уступил "Арсеналу" - 0:2. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и помог команде Микеля Артеты открыть счет.

На 20-й минуте он головой отдал голевую передачу на Габриэла Мартинелли. Это был первый официальный поединок полузащитника сборной Украины за новую команду. Зинченко провел на поле 83 минуты и был заменен на Кирана Тирни.

Портал WhoScored поставил украинцу 8,1 балла. Это лучшая оценка не только в составе "Арсенала", но и в обеих командах.

"Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 0:2

Голы: Мартинелли 20, Гехи 85 (автогол)

"Кристал Пэлас": Гвайта – Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл – Шлупп (Хьюз 86), Дукуре – Айю, Эзе, Заа – Эдуар (Матета 58)

"Арсенал": Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни 83) – Парти, Джака – Сака, Эдегор (Локонга 90+3), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 83)

Напомним, что этим летом "Арсенал" выкупил у "Манчестер Сити" контракт Зинченко за 35 млн евро.

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