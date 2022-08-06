5 августа стартовал чемпионат Англии.
В первом поединке первого тура состоялось лондонское дерби. "Кристал Пэлас" уступил "Арсеналу" - 0:2. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и помог команде Микеля Артеты открыть счет.
На 20-й минуте он головой отдал голевую передачу на Габриэла Мартинелли. Это был первый официальный поединок полузащитника сборной Украины за новую команду. Зинченко провел на поле 83 минуты и был заменен на Кирана Тирни.
Портал WhoScored поставил украинцу 8,1 балла. Это лучшая оценка не только в составе "Арсенала", но и в обеих командах.
"Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 0:2
Голы: Мартинелли 20, Гехи 85 (автогол)
"Кристал Пэлас": Гвайта – Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл – Шлупп (Хьюз 86), Дукуре – Айю, Эзе, Заа – Эдуар (Матета 58)
"Арсенал": Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни 83) – Парти, Джака – Сака, Эдегор (Локонга 90+3), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 83)
Напомним, что этим летом "Арсенал" выкупил у "Манчестер Сити" контракт Зинченко за 35 млн евро.