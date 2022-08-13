"Брентфорд" уничтожил "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура АПЛ проиграл "Брентфорду" со счетом 0:4.

Хозяева поля результат обеспечили себе в первой половине встречи, отгрузив четыре мяча в ворота Давида Де Хеа. Манкунианцы не удосужились ответить хотя бы одним забитым голом.

Добавим, что Криштиану Роналду вернулся в стартовый состав "МЮ", а вот украинец Егор Ярмолюк не попал в заявку "Брентфорда".

В первом туре АПЛ "дьяволы" тоже проиграли - "Брайтон" испортил дебют Эрику тен Хагу.

Напомним, что нидерландский тренер Эрик тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" после завершения прошлого сезона.

Брентфорд - Манчестер Юнайтед - 4:0

Голы: Дасилва 10, Йенсен 18, Ми 30, Мбемо 35

Брентфорд: Райя – Хики (Соренсен 80), Расмуссен, Янссон, Ми, Генри – Дасилва (Янельт 62), Нергор (Оньека 80), Йенсен (Баптист 74) – Мбемо (Висса 73), Тоуни

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Шоу (Маласиа 46), Мартинес (Варан 46), Магуайр, Далот – Фред (Мактомини 46), Эриксен (ван де Бек 87) – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо (Эланга 60) – Роналду

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