В Англии теперь будет выступать бывший хавбек "Днепра-1" Егор Ярмолюк.

18-летний полузащитник Егор Ярмолюк продолжит свою карьеру в АПЛ. Украинец заключил контракт с "Брентфордом".

Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что бывший игрок "Днепра-1" подписал с "Брентфордом" соглашение на три года с опцией продления еще на год.

Также на официальном сайте клуба отмечается, что Ярмолюк пока что будет работать с второй командой "Брентфорда".

Сумма трансфера не названа. Ранее в СМИ сообщали, что за трансфер Ярмолюка "Брентфорд" согласился заплатить "Днепру-1" 1,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что 18-летнего Ярмолюка признали "исключительным талантом", что позволило получить британскую рабочую визу без выполнения общих условий.

18-летний Егор Ярмолюк является воспитанником "Днепра-1" и с 2020 года выступает за основную команду клуба УПЛ. В сезоне 2021/22 хавбек наиграл 210 минут в 9 матчах за "Днепр-1" и забил один мяч.

Ранее УНИАН сообщал, что "Брентфорд" хотел усилить состав еще одним украинским футболистом - полузащитником "Шахтера" Михаилом Мудриком.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии по футболу "Брентфорд" занял 13-е место. Чемпионом АПЛ стал "Манчестер Сити".

Вас также могут заинтересовать новости: