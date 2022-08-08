Эрик тен Хаг проиграл в своем первом официальном матче на посту тренера "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье, 7 августа, на стадионе "Олд Траффорд" в рамках первого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимал "Брайтон". Матч закончился сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

На 30-й минуте счет в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте в сутолоке у ворот "Брайтон" Алексис МакАллистер отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание в счете для "МЮ". Но уйти от поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.

Таким образом, Эрик тен Хаг уступил в своем первом официальном матче на посту тренера "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 1:2

Голы: МакАллистер, 68 (аг) - Гросс, 30, 39

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Маласия, 90), Фред (Роналду, 53), МакТоминей (ван де Бек, 78), Санчо (Эланга, 90), Фернандеш (Гарначо, 90), Эриксен, Рэшфорд

"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Уэбстер, Марч (Колвилл, 90+1), МакАллистер, Кайседо, Троссар (Лэмпти, 75), Гросс, Уэлбек (Ундав, 90+6), Лаллана (Мвепу, 76)

Предупреждения: МакТоминей, Мартинес, Магуайр, Шоу - Троссар

Обзор матча:

Добавим, что звездный форвард "МЮ" Криштиану Роналду начал матч в запасе. Но уже в начале второго тайма тренерский штаб команды выпустил его на поле. Тем не менее, спасти положение ему не удалось.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды:

"Конечно, такой результат - неудача и разочарование. Я знал, что легким матч не будет. Мы пропустили два мяча, это было неприятно. Конечно, во втором тайме мы были получше, когда Эриксен оказался пониже, а Роналду поднялся в атаку.

Я совершенно недоволен. Мы уступили, в этом не было необходимости. Мы должны играть лучше, не допускать столько ошибок при работе с мячом и в обороне. Нужно извлечь из этого уроки", - приводит слова тен Хага журналист Шамун Хафез.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" 13 августа на выезде сыграет против "Брентфорда". "Брайтон" в этот же день дома примет "Ньюкасл".

Напомним, что "Эвертон" с украинцем Виталием Миколенко дома уступил "Челси" в первом туре чемпионата Англии.

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