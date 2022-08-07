"Челси" одержал победу над "Эвертоном" в первом туре чемпионата Англии.

6 августа в рамках первого тура чемпионата английской Премьер лиги "Эвертон" на своем поле принимал лондонский "Челси". Команда украинского защитника Виталия Миколенко уступила со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече был забит подопечными Томаса Тухеля с пенальти. Одиннадцатиметровый, назначенный за нарушение полузащитника "ирисок" Абдулайе Дукуре на футболисте "Челси" Бене Чилуэлле, в компенсированное к первому тайму время реализовал Жоржиньо.

"Эвертон" - "Челси" - 0:1

Гол: Жоржиньо, 45+9

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Годфри (Холгейт, 18), Тарковски, Мина (Рубен Винагре, 70), Миколенко, Грэй, Дукуре, Ивоби, Гордон, Макнил (Алли, 61)

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали (Кукурелья, 75), Чилуэлл (Лофтус-Чик, 65), Жоржиньо, Канте, Маунт (Пулишич, 65), Хавертц (Броя, 75), Стерлинг

Предупреждения: Мина, Джеймс, Миколенко, Холгейт, Кукурелья

Обзор матча:

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол. Это был первый официальный матч игрока сборной Украины в сезоне. Он получил 6,8 балла от SofaScore (средний в команде 6,8) и 6,5 от WhoScored (средний – 6,54).

Украинский защитник нанес 1 удар мимо ворот, отдал 22 точные передачи (76%), 1 ключевой пас, выиграл 3 из 9 единоборств, совершил 3 выноса, 2 перехвата, 2 отбора и заблокировал 1 удар.

В прошлом сезоне Виталий забил 1 гол в 16 встречах.

Добавим, что в этой игре в составе "Челси" дебютировали новички Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья, у "Эвертона" - Джеймс Тарковски. Лондонцы провели с мячом 63% времени, ливерпульцы - 37%.

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