"Манчестер Юнайтед" назначил Эрика тен Хага главным тренером.
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
С учетом требований к рабочей визе, 52-летний нидерландец возглавит команду с нового сезона.
Контракт заключен до июня 2025 года с возможностью продления еще на год. Текущий сезон манкунианцы завершат с немцем Ральфом Рангником.
"Для меня большая честь стать тренером "Манчестер Юнайтед", и я очень взволнован этим вызовом. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков, и я полон решимости создать команду, способную достичь успеха, на который они заслуживают.
Будет трудно покинуть "Аякс" после этих невероятных лет, и я могу заверить наших болельщиков в своей полной преданности и сосредоточенности на том, чтобы успешно завершить этот сезон, прежде чем перейти в "Манчестер Юнайтед", – сказал тен Хаг.
"МЮ" сейчас в АПЛ занимает шестое место с 54 очками. До зоны ЛЧ три балла, но у конкурентов ("Арсенал" и "Тоттенхэм") матч в запасе.
Эрик тен Хаг: чем он известен
- С 2013 по 2015 год нидерландец возглавлял дубль "Баварии". Уже тогда он показывал склонность к атакующему футболу, он является адептом комбинационной игры и позиционного футбола.
- С 2017 года тен Хаг возглавляет "Аякс". С амстердамцами он выиграл дважды чемпионат Нидерландов и дважды Кубок Нидерландов.
- В 2019 году тен Хаг сенсационно вывел "Аякс" в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира "Реал" и "Ювентус". Тогда амстердамцы остановились за шаг до финала, уступив "Тоттенхэму".