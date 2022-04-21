Эрик тен Хаг со следующего сезона возглавит "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" назначил Эрика тен Хага главным тренером.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

С учетом требований к рабочей визе, 52-летний нидерландец возглавит команду с нового сезона.

Контракт заключен до июня 2025 года с возможностью продления еще на год. Текущий сезон манкунианцы завершат с немцем Ральфом Рангником.

"Для меня большая честь стать тренером "Манчестер Юнайтед", и я очень взволнован этим вызовом. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков, и я полон решимости создать команду, способную достичь успеха, на который они заслуживают.

Будет трудно покинуть "Аякс" после этих невероятных лет, и я могу заверить наших болельщиков в своей полной преданности и сосредоточенности на том, чтобы успешно завершить этот сезон, прежде чем перейти в "Манчестер Юнайтед", – сказал тен Хаг.

"МЮ" сейчас в АПЛ занимает шестое место с 54 очками. До зоны ЛЧ три балла, но у конкурентов ("Арсенал" и "Тоттенхэм") матч в запасе.

Эрик тен Хаг: чем он известен