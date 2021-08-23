Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не примет участие во второй игре против французского "Монако" в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок завершился выездной победой "горняков" благодаря сейвам Трубина.
Печальную новость о повреждении Анатолия сообщил директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов в эфире "Великого футбола".
Трубин травмировался и уже перенес одну операцию. 20-летний вратарь пропустил матч УПЛ против "Черноморца" (3:0). Напомним, что Анатолий в первой игре на выезде против "Монако" совершил несколько потрясающих сейвов и заслуженно получил комплименты от тренеров обоих коллективов.
"Шахтер" проведет ответный матч с "Монако" 25 августа в Харькове.
В этом сезоне Трубин сыграл 7 матчей: три из них отстоял на ноль, а всего пропустил 5 мячей.
Согласно слухам СМИ, "Шахтер" хочет приобрести у "Ворсклы" 22-летнего вратаря Дмитрия Ризныка, если травма Трубина окажется слишком серьезной.
"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022
- "Шахтер" играет в квалификации ЛЧ впервые за пять лет.
- "Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.
- В случае неудачи в раунде плей-офф, "горняки" попадут в групповой этап Лиги Европы.