Одесская команда почти весь поединок играла в меньшинстве.

В рамках пятого тура УПЛ одесский "Черноморец" дома без шансов капитулировал перед донецким "Шахтером".

Одесситы с 10-й минуты игры играли в меньшинстве, поскольку их хавбек Богдан Белошевский получил красную карточку. Отметим, что в первом туре сезона этот полузащитник уже видел перед собой "красный свет" от арбитра и, таким образом, Белошевский снова подвел свою команду.

У "Шахтера" в стартовом составе появилось 9 украинцев. В частности, первый гол организовали 20-летний Михаил Мудрик и 18-летний Георгий Судаков. Последний смог отличиться во второй раз в УПЛ, а для Мудрика его голевая передача вообще стала для него первой в чемпионате Украины.

Затем "горняки" забили в раздевалку. Ефим Конопля в своей дебютной игре за "Шахтер" отметился ассистом на Алана Патрика.

В конце игры Мудрик еще раз отдал голевую передачу - на этот раз юноша ассистировал Манору Соломону.

В основе за донецкий клуб появился также 20-летний чемпион мира Даниил Сикан, отыгравший на острие атаки.

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+4

"Черноморец": Кучерук, Кузик, Дубко, Кадири, Путря, Михайленко, Белошевский, Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68), Бугай (Ванат, 68)

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Корниенко, 62), Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Конопля, Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Степаненко, Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос, Сикан (Дентиньо, 81)

Удаление: Белошевский, 10

Видео обзор первого тайма. (Видео будет дополняться).

Украинская Премьер-лига: 4-й тур

Поединки 5-го тура УПЛ проходят с 20 по 23 августа: где и когда смотреть матчи.

Тур открылся игрой "Ворсклы" против "Металлиста 1925", в котором полтавская команда одержала победу.

"Верес" смог одержать первую победу в сезоне, обыграв "Минай".

Автор: Артем Будрин