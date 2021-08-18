"Горняки" одержали выездную победу в матче квалификации во многом благодаря Анатолию Трубину.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби и главный тренер "Монако" Нико Ковач отметили игру украинского вратаря Анатолия Трубина в матче квалификации Лиги чемпионов.

Слова тренеров приводит официальный сайт "Шахтера".

"Трубин провел грандиозный матч. Он молодой, но сейчас отлично показал свою силу. Играл очень хорошо, как и остальные", - сказал Де Дзерби.

Он также прокомментировал уверенную игру 20-летнего вратаря при выходе команды из-под прессинга, а также рискованный выход "Шахтера" из обороны:

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"Трубин - молодой вратарь, но если мы играем с рисками, особенно когда конструкция начинается от голкипера, я считаю, что это больше плюс, а не минус для команды. Такая философия игры, и я считаю, это правильно. Все футболисты на поле возьмут свои риски. Если вы помните, когда в Генке мы заработали пенальти, как началась эта атака? С Трубина. Считаю, что пока мы все делаем правильно".

Что касается Ковача, что тренер "Монако" выразил надежду, что в ответной игре Трубин будет играть не так надежно, как в первой:

"Мы смотрели видео матчей, видели, что он чувствует себя комфортно на мяче, спокойно. Да, ему 20 лет, потому это что-то особенное. И в этом поединке, и в чемпионате Украины он показывал, что становится очень хорошим голкипером. Сейчас Пятов - второй номер, а я провел много матчей против него. И чтобы Пятов был номером два, это должен быть хороший вратарь! Если Трубин продолжит на том же уровне, его ждет отличная карьера, но надеюсь, что на следующей неделе он будет не так хорош, как сегодня".

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022

"Шахтер" играет в квалификации ЛЧ впервые за пять лет.

"Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.

В первом матче с "Монако" "горняки" одержали победу со счетом 1:0. Ответную встречу против "Монако" "Шахтер" проведет 25 августа в Харькове.

В случае неудачи в раунде плей-офф, "горняки" попадут в групповой этап Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь