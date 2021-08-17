"Горняки" проведут матч раунда плей-офф ЛЧ в Монако.

В рамках решающего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" 17 августа будет играть против "Монако". Команды встретятся на стадионе "Луи II".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" - "Шахтер".

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Начало встречи - в 22.00.

По итогам двухматчевого противостояния между "Монако" и "Шахтером" будет разыграна путевка в групповой этап Лиги чемпионов.

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Квалификация Лиги чемпионов, раунд плей-офф

Монако - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Накануне матча "Шахтер" провел тренировку в Монако.

Главный тренер "Монако" Нико Ковач:

"Шахтер" - самая сложная команда, которая только могла нам попасться на стадии плей-офф. В их составе выступает много бразильских футболистов, их тренирует итальянский тренер, а в прошлом году они дважды обыграли мадридский "Реал". "Шахтер" - фаворит, но мы верим в свои силы и свои качества".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и "Монако", и "Шахтеру", потому что обе команды сильны. Мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Должны сыграть крайне внимательно, поскольку "Монако" - очень сильная команда. Как и "Шахтер".

На предыдущей стадии квалификации "Монако" выбил из борьбы "Спарту" (2:0 и 3:1). "Шахтер" по сумме двух встреч прошел бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1).

Автор: Антон Дударь