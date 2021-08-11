Донецкий клуб сыграет с французской командой в Харькове.

Первый поединок четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтером" состоится во Франции 17 августа. А вот 25 августа "горняки" проведут ответный матч с "монегасками".

Донецкий клуб будет принимать "Монако" в Харькове из-за того, что на НСК "Олимпийский" в Киеве будет концерт ко Дню Независимости Украины 24 августа.

"Фактически в период с 20 по 25 августа на "Олимпийском" будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса. Почему Харьков? "Арена Львов" занята - там тоже будет концерт. К тому же у нас в принципе был подписан предварительный договор о том, что ОСК "Металлист" в Харькове является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей", - отметил директор департамента эксплуатации ООО "Шахтер-сервис" Вадим Гунько.

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022

"Шахтер" впервые за пять лет играет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

"Горняки" проходят квалификацию по "Пути представителей лиг".

В 3-м отборочном раунде "Шахтер" дважды обыграл "Генк" (2:1 и 2:1).

Если "горняки" выйдут в групповой этап ЛЧ, то при жеребьевке попадут в третью корзину.

В случае провала в квалификации ЛЧ "Шахтер" получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Автор: Артем Будрин