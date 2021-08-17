"Горняки" сделали весомую заявку на выход в групповой этап ЛЧ.

Донецкий "Шахтер" провел первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако". Подопечные Роберто Де Дзерби одержали минимальную победу в гостях.

"Шахтер" доминировал в дебюте матча - больше владел мячом, нанес пару ударов в створ. А вышли вперед "горняки" за счет индивидуального мастерства Педриньо. Бразилец прошел двух соперников на пути в штрафную и ударом в угол переиграл голкипера.

После пропущенного мяча "монегаски" перехватили инициативу, нанесли ряд ударов по воротам "Шахтера", но к перерыву "горнякам" удалось удержать преимущество в счете.

После перерыва "Шахтер" не позволял "Монако" создавать слишком много, но шансы у "монегасков" все же возникали. Самый опасный был на 82-й минуте - после удара Майрона Боаду Анатолий Трубин перевел мяч в штангу.

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"Монако" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Педриньо, 19

"Монако": Маецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Фофана (Жан Лукас, 46), Чуамени, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Бен-Йеддер (Боаду, 67), Фолланд

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио, Педриньо (Алан Патрик, 46), Тете (Марлос, 89), Соломон (Коноплянка, 67), Траоре (Сикан, 89)

Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик

Видео гола

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022

"Шахтер" играет в квалификации ЛЧ впервые за пять лет.

"Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.

Ответную встречу против "Монако" "Шахтер" проведет 25 августа в Харькове.

В случае неудачи в раунде плей-офф, "горняки" попадут в групповой этап Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь