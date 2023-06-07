В среду, 7 июня, Сергея Реброва представили в качестве нового наставника сборной Украины по футболу.
Специальная пресс-конференция по этому поводу прошла в Доме футбола. В ходе мероприятия 49-летний тренер ответил на ряд вопросов от журналистов. В частности, Ребров рассказал, кого видит в качестве потенциальной замены Тарасу Степаненко в национальной команде.
"Кто может стать потенциальной заменой 34-летнему Степаненко? Смотрите, у нас есть Владимир Бражко, который получил вызов в молодежную сборную Украины. Этот игрок мне очень нравится. Сейчас очень важен в команде Руслана Ротаня.
Я смотрю украинский футбол и вижу несколько игроков, способных составить конкуренцию Тарасу Степаненко и Сергею Сидорчуку. Того же Даниила Игнатенко я знаю очень хорошо, ведь мы работали в "Ференцвароше", - сказал Ребров.
Добавим, что Сергей Ребров на июньский сбор вызвал в расположение национальной сборной Украины и Тараса Степаненко, и Сергея Сидорчука, и Даниила Игнатенко.
Напомним, сбор "сине-желтых" начнется 8 июня в Бремене. Первый матч под руководством Реброва сборная Украины сыграет 12 июня против национальной команды Германии.
16 и 19 июня сборная Украины сыграет матчи в рамках отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.