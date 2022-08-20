Полузащитник сборной Бразилии Каземиро решил попробовать свои силы в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" согласовали трансфер полузащитника сборной Бразилии Каземиро.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Официальная презентация Каземиро состоится после решения визовых вопросов и прохождения игроком медосмотра для нового клуба.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро "Реал" получит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Бразилец подпишет контракт с "МЮ" на 4 года, до лета 2026 года, с зарплатой в 18 млн евро в год.

С уже экс-партнером по команде тепло попрощался лидер "Реала" Лука Модрич.

"Дорогой Каземиро, я до сих пор помню твой дебют в нашем клубе. Как ты нервничал! Я просил тебя быть спокойными, и теперь я думаю об этом и смотрю, чем это обернулось. Чего ты достиг! Это был мой первый сезон, и никто из нас не мог представить, что приготовил для нас футбол. Ты стал настоящим лидером. Ты был лидером для своих товарищей по команде и для Мадрида. Мы всегда будем помнить тебя.

Мы много выиграли вместе, но я сохраню моменты, которые никто не видит. Прежде всего это эпизоды с шутками, потому что ты всегда был в хорошем настроении, даже в моменты напряжения или в моменты ошибок. Смех с тобой всегда придавал мне душевного спокойствия", - приводит слова Модрича Marca.

Ранее УНИАН сообщал, что желание Каземиро перейти в "Манчестер Юнайтед" подтвердил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" проиграл два стартовых тура нового сезона АПЛ и находится на последнем месте в турнирной таблице. в 1-м туре "красные дьяволы" уступили "Брайтону" со счетом 1:2, а во втором были разгромлены "Брентфордом" (0:4).

Каземиро: карьера и достижения

Футболист является воспитанником бразильского "Сан-Паулу". Из этой команды он летом 2013 года перешел в мадридский "Реал".

За "сливочных" Каземиро в общей сложности сыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач.

Вместе с "Реалом" бразилец пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз - победителем Клубного чемпионата мира.

В составе сборной Бразилии Каземиро выступает с 2011 года. Вместе с ней он стал обладателем Кубка Америки-2019, принимал участие в матчах чемпионата мира-2018. За национальную команду у Каземиро 63 игры и пять голов.

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