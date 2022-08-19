"Реал" потеряет одного из ведущих своих футболистов.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подтвердил информацию о том, что полузащитник мадридской команды и национальной сборной Бразилии Каземиро хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

"Я разговаривал с Каземиро, он хочет получить новый вызов. Клуб это понимает, уважаем его решение. Он хочет уйти, никто не будет пытаться его переубедить. Я уважаю Каземиро и выслушал его желание.

Переговоры продолжаются, завтра он не сыграет против "Сельты". Ничто еще официально не подтверждено, но да, Каземиро намерен покинуть команду. У нас уже есть для него замена, мы подписали Чуамени, он был одним из лучших на рынке. Также у нас есть Кроос и Камавинга", – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Сообщается, что "красные дьяволы" уже согласовали с Каземиро контракт на четыре года с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Ожидается, что "Реал" заработает на трансфере бразильского хавбека 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 48 матчах за "Реал" во всех турнирах.

Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" проиграл два стартовых тура нового сезона АПЛ и находится на последнем месте в турнирной таблице. в 1-м туре "красные дьяволы" уступили "Брайтону" со счетом 1:2, а во втором были разгромлены "Брентфордом" (0:4).

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