Фотография Лионеля Месси после победы в финале ЧМ-2022 собрала более 58 миллионов лайков.

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси продолжает устанавливать мировые рекорды.

Пост 35-летнего аргентинца после финала ЧМ-2022 с кубком мира вышел на первое место по количеству лайков в социальной сети Instagram.

Фотография Месси набрала свыше 58,6 миллионов лайков. Это абсолютный рекорд в истории социальной сети.

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Предыдущий рекорд принадлежит фотографии обыкновенного яйца. 4 января 2019 года была создана учетная запись @world_record_egg, с которой было опубликовано изображение куриного яйца с подписью "Давайте установим мировой рекорд вместе".

На 20 декабря под фото 56,3 миллиона лайков.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счетом 4:2 и стали в третий раз в своей истории чемпионами мира.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим футболистом ЧМ в Катаре. 35-летний нападающий сыграл 7 матчей на турнире, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

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