Лионель Месси планирует продолжать свои выступления в составе сборной.

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре был сыгран финальный поединок ЧМ-2022 по футболу, в котором сборная Аргентины победила национальную команду Франции.

Нападающий и капитан сборной "альбиселесте" Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в финале мундиаля, а также сообщил, что планирует продолжить выступления в составе своей национальной команды.

"Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава богу, он дал мне все. Почти завершение моей карьеры таким образом, это впечатляет.

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Кубок Америки, чемпионат мира… Это пришло ко мне почти в конце. Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь.

Это безумие, я так хотел заполучить титул, это самое прекрасное, что есть. Посмотрите, как прекрасен кубок. Я очень хотел этого. Бог собирался дать мне это, у меня было ощущение, что это произойдет. Мы много страдали, но мы справились.

Я не считаю, что пришло время покинуть сборную Аргентины. Я хочу продолжить выступать, сыграть еще несколько игр, будучи чемпионом мира. Хочу увидеть, насколько это будет безумно - выступать с тремя звездами на форме", - приводит слова Месси Tyc Sports.

Отметим, что Месси впервые в своей карьере стал обладателем титула чемпиона мира. Лионель также выходил со сборной Аргентины в финал ЧМ в 2014 году, однако тогда "альбиселесте" уступили Германии.

Именно Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре.

Капитан сборной Аргентины сыграл на ЧМ-2022 семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Кроме того, на мундиале в Катаре Месси покорился уникальный рекорд - он стал первым в истории ЧМ игроком, который забивал на каждой из стадий на протяжении одного чемпионата мира.

Напомним, на стадии группового этапа Месси забивал Саудовской Аравии и Мексике, в 1/8 финала он забил Австралии, в четвертьфинале - Нидерландам, в полуфинале - Хорватии и дважды отличился в финальном поединке с Францией.

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