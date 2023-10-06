"Арсенал" с украинцем в составе сенсационно проиграл "Лансу" в Лиге чемпионов.

Бывший нападающий сборной Анлии и обладатель "Золотого мяча" Майкл Оуэн раскритиковал Александра Зинченко после поражения "Арсенала" в Лиге чемпионов.

По мнению эксперта, украинский защитник слабо играет в отборе и теряет позицию. Также он отметил, что Зинченко находится в плохой физической форме.

"В ситуации с победным голом "Ланса" Зинченко постоянно находился на полпути к той позиции, в которой должен был находиться, не так ли? Он должен был или акцентировано играть в отборе, или по крайней мере сближаться с соперником - что-то в этом роде. А он, по сути, оставался на месте.

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Зинченко не может позволять так легко обходить себя. Он стал каким-то вялым. В последних матчах его часто оставляют не у дел, соперникам оказывается совсем не сложно сбить его с толку. Возможно, это связано с физическими кондициями Зинченко. В некоторых эпизодах он выглядит будто уставшим", - приводит слова Оуэна Daily Mail.

Напомним, лондонский "Арсенал" потерпел сенсационное поражение против французского "Ланса" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Украинский защитник Александр Зинченко получил одну из худших оценок за эту игру среди всех футболистов "Арсенала".

Добавим, что свой следующий поединок "Арсенал" сыграет 8 октября. В рамках 8-го тура АПЛ "канониры" сыграют против "Манчестер Сити".

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