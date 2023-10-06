7 и 8 октября будут сыграны матчи восьмого тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральный поединком этого тура станет битва "Арсенала" и "Манчестер Сити". Игра пройдет 8 октября в Лондоне.
Также в этом туре состоится дуэль украинцев - "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет против "Борнмута" Ильи Забарного.
"Челси", цвета которого защищает Михаил Мудрик", встретится с "Бернли".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 8-го тура
Суббота, 7 октября
- 14:30 "Лутон" - "Тоттенхэм"
- 17:00 "Бернли" - "Челси"
- 17:00 "Эвертон" - "Борнмут"
- 17:00 "Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед"
- 17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"
- 19:30 "Кристал Пэлас" - "Ноттингем"
Воскресенье, 8 октября
- 16:00 "Брайтон" - "Ливерпуль"
- 16:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"
- 16:00 "Вулверхэмптон" - "Астон Вилла"
- 18:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"
Где смотреть матчи АПЛ
В прямом эфире матчи Английской Премьер-лиги на территории Украины показывает канал Setanta Sports. Кроме того, трансляции игр 8-го тура АПЛ можно посмотреть на Киевстар ТВ.
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Положение команд в АПЛ
Лидирует в турнирной таблице АПЛ после семи туров "Манчестер Сити", набравший 18 очков. Далее идут "Тоттенхэм" и "Арсенал", в активе которых по 17 баллов. Замыкает четверку "Ливерпуль", заработавший 16 очков.
В зоне вылета находятся: "Борнмут" (18-е место, 3 очка), "Бернли" (19-е место, 1 очко) и "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).