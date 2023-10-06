Центральный поединком тура станет противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити".

7 и 8 октября будут сыграны матчи восьмого тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральный поединком этого тура станет битва "Арсенала" и "Манчестер Сити". Игра пройдет 8 октября в Лондоне.

Также в этом туре состоится дуэль украинцев - "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет против "Борнмута" Ильи Забарного.

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"Челси", цвета которого защищает Михаил Мудрик", встретится с "Бернли".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 8-го тура

Суббота, 7 октября

14:30 "Лутон" - "Тоттенхэм"

17:00 "Бернли" - "Челси"

17:00 "Эвертон" - "Борнмут"

17:00 "Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

19:30 "Кристал Пэлас" - "Ноттингем"

Воскресенье, 8 октября

16:00 "Брайтон" - "Ливерпуль"

16:00 "Вест Хэм" - "Ньюкасл"

16:00 "Вулверхэмптон" - "Астон Вилла"

18:30 "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Где смотреть матчи АПЛ

В прямом эфире матчи Английской Премьер-лиги на территории Украины показывает канал Setanta Sports. Кроме того, трансляции игр 8-го тура АПЛ можно посмотреть на Киевстар ТВ.

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Положение команд в АПЛ

Лидирует в турнирной таблице АПЛ после семи туров "Манчестер Сити", набравший 18 очков. Далее идут "Тоттенхэм" и "Арсенал", в активе которых по 17 баллов. Замыкает четверку "Ливерпуль", заработавший 16 очков.

В зоне вылета находятся: "Борнмут" (18-е место, 3 очка), "Бернли" (19-е место, 1 очко) и "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).

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