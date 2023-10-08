Победу лондонскому клубу принес гол бразильского вингера Габриэля Мартинелли.

В воскресенье, 8 октября, состоялся центральный поединок восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Манчестер Сити".

Встреча команд проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу "канониров".

В первой половине матча команды голов не забивали. Единственный и победный гол в этой встрече был забит в концовке игры - на 86-й минуте после передачи Кая Хаверца забил Габриэль Мартинелли.

Видео дня

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 1:0

Гол: Мартинелли, 86

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 75), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс, Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75), Троссард (Мартинелли, 46)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Льюис (Стоунз), Ковачич (Нунес, 68), Бернарду Силва, Альварес (Доку, 68), Фоден, Холанд

Предупреждения: Жоржиньо (11), Жезус (90+3) - Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90+3)

Победа в этой игре позволила "Арсеналу" обойти "Манчестер Сити" и подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе "канониров" 20 набранных очков. Столько же баллов у лидирующего "Тоттенхэма". Манчестер Сити" с 18 баллами занимает третью строчку.

В следующем туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" сыграет против "Челси", а "Манчестер Сити" встретится с "Брайтоном".

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