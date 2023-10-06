"Арсенал" может возглавить таблицу АПЛ, если победит "Манчестер Сити".

В воскресенье, 8 октября, состоится центральный поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити".

Игра пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

Накануне матча против "Ман Сити" подопечные Микеля Артеты сенсационно проиграли "Лансу" в рамках второго тура Лиги чемпионов. "Манчестер Сити", в свою очередь, уверенно победил немецкий "РБ Лейпциг" в ЛЧ.

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Что касается АПЛ, то в матче прошлого тура "канониры" разгромили "Борнмут" со счетом 4:0. "Горожане" же сенсационно проиграли в гостях "Вулверхэмптону". "Арсенал" воспользовался осечкой команды Пепа Гвардиолы и сократил отставание от "Сити" в турнирной таблице.

Перед стартом 8-го тура "Арсенал" с 17 баллами идет на третьем месте, "Манчестер Сити" с 18 очками занимает первую строчку.

Арсенал - Манчестер Сити: прогноз

По мнению аналитиков, фаворитом этого противостояния является "Манчестер Сити". Ставки на победу команды Пепа Гвардиолы принимаются с коэффициентом 2,44. Победа "Арсенала" оценивается коэффициентом 3,05. Ничья - 3,35.

Сделать ставку на гол "Арсенала" в противостоянии с "Сити" можно с коэффициентом 1,34. Гол "горожан" - 1,27.

Наиболее вероятным исходом этой встречи, по мнению экспертов, является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 6,80.

Арсенал - Манчестер Сити: трансляция

В прямом эфире на территории Украины прямую трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS Вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ "Манчестер Сити" дважды обыграл "Арсенал" - в гостях со счетом 3:1 и со счетом 4:1 на своем поле.

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