"Красные дьяволы" очень тяжело начинают сезон, а "горожане" впервые в текущем сезоне АПЛ потерпели поражение.

30 сентября прошли поединки 7-го тура английской Премьер-лиги, в которых не обошлось без сенсационных результатов.

Неожиданно в этом туре потеряли очки два манчестерских клуба, "Юнайтед", который продолжает буксовать на старте сезона проиграл дома "Кристал Пэлас", а "Сити" в выездном противостоянии уступил "Вулверхэмптону" - 1:2. Это первое поражение подопечных Гвардиолы в этом сезоне и в случае победы – "Ливерпуль" возглавит турнирную таблицу.

В украинском дерби лондонский "Арсенал" Александра Зинченко разгромил на выезде "Борнмут" Ильи Забарного. Забарный отыграл весь матч, а Зинченко был заменен на 69-й минуте.

Видео дня

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 2:1

Голы: Диаш, 13 (автогол), Хван Хи Чхан, 66 - Альварес, 58

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 0:1

Гол: Андерсен, 25

Борнмут - Арсенал - 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (п.), Хаверц, 53 (п.), Уайт, 90+3

Напомним, что "Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Ньюкаслу" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги и покинул турнир.

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