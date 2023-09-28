В 1/16 финала Кубка лиги "Манчестер Сити" уступил "Ньюкаслу".

В среду, 27 сентября, "Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Ньюкаслу" в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги и покинул турнир.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных.

"Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает. Мы сыграли невероятную игру. После перерыва они прибавили, стали более агрессивными и забили гол. Поздравляем "Ньюкасл", - приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

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Добавим, что поединок "Манчестер Сити" против "Ньюкасла" завершился со счетом 1:0 в пользу "сорок". Единственный гол в этой игре забил Александер Исак на 53-й минуте.

Для команды Пепа Гвардиолы это поражение стало первым в основное время в 10 официальных матчах текущего сезона.

Напомним, "Манчестер Сити" по итогам прошлого сезона оформил требл. "Горожане" выиграли Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, которому удалось оформить требл дважды (первый раз ему это удалось с "Барселоной" в сезоне-2008/2009).

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