"Манчестер Сити" завершил свои выступления в Кубке лиги.

26 и 27 сентября были сыграны матчи 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2023/24.

Главной сенсацией на этой стадии стал вылет из турнира "Манчестер Сити", который уступил "Ньюкаслу".

Отметим, что в следующий раунд турнира вышли команды украинских футболистов Ильи Забарного, Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Михаила Мудрика. "Борнмут" обыграл "Сток Сити", "Арсенал" выбил из турнира "Брентфорд", "Эвертон" одолел "Астон Виллу", а "Челси" выиграл у "Брайтона".

Видео дня

Кубок лиги-2023/24: результаты матчей 1/16 финала

26 сентября

"Мансфилд" - "Петерборо" - 2:2 (3:1 пен.)

"Эксетер" - "Лутон" - 1:0

"Порт Вейл" - "Саттон" - 2:1

"Солфорд" - "Бернли" - 0:4

"Бредфорд" - "Мидлсбро" - 0:2

"Ипсвич" - "Вулверхэмптон" - 3:2

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 3:0

27 сентября

"Челси" - "Брайтон" - 1:0

"Фулхэм" - "Норвич" - 2:1

"Блэкберн" - "Кардифф" - 5:2

"Астон Вилла" - "Эвертон" - 1:2

"Линкольн" - "Вест Хэм" - 0:1

"Брентфорд" - "Арсенал" - 0:1

"Борнмут" - "Сток Сити" - 2:0

"Ливерпуль" - "Лестер" - 3:1

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" - 1:0

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги уже состоялась. Базовые даты матчей 1/8 финала - 31 октября или 1 ноября.

"Мансфилд" - "Порт Вейл"

"Ипсвич Таун" - "Фулхэм"

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"

"Борнмут" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Блэкберн Роверс"

"Вест Хэм" - "Арсенал"

"Эвертон" - "Бернли"

"Эксетер" - "Мидлсбро"

Напомним, действующим победителем Кубка лиги является "Манчестер Юнайтед".

Вас также могут заинтересовать новости: