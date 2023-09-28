26 и 27 сентября были сыграны матчи 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2023/24.
Главной сенсацией на этой стадии стал вылет из турнира "Манчестер Сити", который уступил "Ньюкаслу".
Отметим, что в следующий раунд турнира вышли команды украинских футболистов Ильи Забарного, Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Михаила Мудрика. "Борнмут" обыграл "Сток Сити", "Арсенал" выбил из турнира "Брентфорд", "Эвертон" одолел "Астон Виллу", а "Челси" выиграл у "Брайтона".
Кубок лиги-2023/24: результаты матчей 1/16 финала
26 сентября
- "Мансфилд" - "Петерборо" - 2:2 (3:1 пен.)
- "Эксетер" - "Лутон" - 1:0
- "Порт Вейл" - "Саттон" - 2:1
- "Солфорд" - "Бернли" - 0:4
- "Бредфорд" - "Мидлсбро" - 0:2
- "Ипсвич" - "Вулверхэмптон" - 3:2
- "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 3:0
27 сентября
- "Челси" - "Брайтон" - 1:0
- "Фулхэм" - "Норвич" - 2:1
- "Блэкберн" - "Кардифф" - 5:2
- "Астон Вилла" - "Эвертон" - 1:2
- "Линкольн" - "Вест Хэм" - 0:1
- "Брентфорд" - "Арсенал" - 0:1
- "Борнмут" - "Сток Сити" - 2:0
- "Ливерпуль" - "Лестер" - 3:1
- "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" - 1:0
Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги уже состоялась. Базовые даты матчей 1/8 финала - 31 октября или 1 ноября.
- "Мансфилд" - "Порт Вейл"
- "Ипсвич Таун" - "Фулхэм"
- "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"
- "Борнмут" - "Ливерпуль"
- "Челси" - "Блэкберн Роверс"
- "Вест Хэм" - "Арсенал"
- "Эвертон" - "Бернли"
- "Эксетер" - "Мидлсбро"
Напомним, действующим победителем Кубка лиги является "Манчестер Юнайтед".