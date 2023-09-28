"Челси" прервал серию из трех матчей без побед.

В среду, 27 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка лиги лондонский "Челси" принимал "Брайтон", который возглавляет бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в этой игре на свой счет записал нападающий Николас Джексон, который отличился на 50-й минуте встречи после передачи Коула Палмера. Участие в голевой атаке принял также украинец Михаил Мудрик.

"Челси" - "Брайтон" - 1:0

Гол: Джексон, 50

"Челси": Санчес, Кукурелья, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл, Кайседо, Угочукву, Маатсен (Галлахер, 75), Палмер (Френандес, 75), Мудрик (Стерлинг, 68), Джексон (Броя, 87)

"Брайтон": Вербрюгген, Лампти, Ван Хеке, Игорь, Эступиньян, Дауд (Хиншелвуд, 70), Балеба (Гилмор, 64), Буонанотте (Лаллана, 78), Фати (Марч, 46), Митома (Уэлбек, 64), Педро

Предупреждения: Угочукву, 45 - Балеба 43, Эступиньян 45

Обзор матча:

Отметим, что Михаил Мудрик вышел в основном составе "синих" и сыграл 68 минут. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 7,0, что является одним из лучших результатов среди всех находившихся на поле футболистов. Лучшим игроком матча стал Марк Кукурелья - 7,7 балла.

Добавим, что "Челси" смог прервать трехматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой "синим" еще и ни разу не удавалось забить.

Свой следующий матч подопечные Маурисио Почеттино сыграют 2 октября в рамках седьмого тура АПЛ против "Фулхэма".

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