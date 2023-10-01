"Арсенал" вплотную подобрался к "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 30 сентября, состоялся поединок седьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" принимал "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Виталити" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Футболисты лондонского "Арсенала" забили по два мяча в каждом из таймов. В первой половине встречи отличились Букайо Сака и Мартин Эдегор. Во втором тайме забивали Кай Хавертц и Бен Уайт.

"Борнмут" - "Арсенал" - 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (пен), Хаверц, 53 (пен), Уайт, 90+3

"Борнмут": Нету, Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез (Семенио, 83), Биллинг (Ротвелл, 75), Кук, Тавернье (Синистерра, 59), Кристи (Смит, 83), Клюйверт (Уаттара, 59), Соланке

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 69), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 81), Хаверц (Смит-Роу, 81), Сака (Виейра, 76), Нкетия (Нельсон, 69), Жезус

Предупреждение: Хаверц

Обзор матча:

Добавим, что украинские футболисты Илья Забарный ("Борнмут") и Александр Зинченко ("Арсенал") вышли на поле в основных составах своих команд. Илья отыграл весь матч, а Александр был заменен на 69-й минуте. Вместо него на поле вышел Такехиро Томиясу.

Статистический портал WhoScored поставил Забарному за эту игру 5,6 балла. Зинченко получил 7,8 балла. Лучшим игроком матча стал Мартин Эдегор - 8,7 балла.

"Арсенал" воспользовался поражением "Манчестер Сити" и подобрался к "горожанам" на расстояние одного очка в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" идет в зоне вылета, заработав всего три очка.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити", а "Борнмут" встретится с "Эвертоном".

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