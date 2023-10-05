"Манчестер Сити" удерживает лидерство в группе G.

В среду, 4 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" противостоял немецкому клубу "РБ Лейпциг".

Встреча команд проходила на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Подопечные Пепа Гвардиолы открыли счет на 25-й минуте - гол забил Фил Фоден. Ассистировал ему Рико Льюис.

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На старте второго тайма "быкам" удалось счет сравнять - гол с передачи Юссуфа Поульсена забил Луа Опенда.

"Лейпцигу" долгое время удавалось удерживать ничейный счет, но до конца противостоять "горожанам" у них не хватило сил. На 84-й минуте матча аргентинский нападающий Хулиан Альварес потрясающим обводным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника. Точку в игре поставил Жереми Доку, забив на 90+2-й минуте после передачи Хулиана Альвареса.

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Опенда 48 - Фоден 25, Альварес 84, Доку 90+2

"Лейпциг": Блазвих, Клостерманн, Симакан, Люкеба, Раум, Симонс, Шлягер, Зайвальд (Хайдара 85), Форсберг (Шешко 70), Опенда (Вернер 70), Поульсен (Баумгартнер 75)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аканджи (Доку 72), Диаш, Гвардиол, Родри, Льюис, Фоден (Альварес 79), Силва (Нунес 87), Грилиш (Аке 72), Холанд

Предупреждения: Шлягер 71, Раум 78 - Аканджи 65

Обзор матча:

В другом поединке этой группы "Црвена Звезда" сыграла вничью против швейцарского клуба "Янг Бойз" - 2:2.

"Црвена Звезда" - "Янг Бойз" - 2:2

Голы: Ндиайе (35), Букари (88) - Угринич (48), Иттен (60, с пенальти)

"Црвена Звезда": Глазер, Михайлович, Драгович, Джига, Родич (Олаинка, 62), Стаменич (Лучич, 70), Хван, Букари, Иванич, Митрович (Катай, 70), Ндиайе (Крассо, 80)

"Янг Бойз": Рачоппи, Джанко, Камара, Бенито (Аменда, 47), Гарсия, Малеш (Чайва, 74), Ниассе, Угринич, Элиа, Иттен (Ганвула, 74), Монтейро

Предупреждения: Ндиайе (18), Иванич (45+5), Хван (58), Букари (65), Михайлович (73), Драгович (74) - Малеш (64), Камара (74), Ниассе (90+2)

Обзор матча:

После двух сыгранных туров лидирует в группе G "Манчестер Сити", набравший шесть очков. На второй строчке идет "РБ Лейпциг" - 3 очка. У "Янг Бойз" и "Црвены Звезды" по одному баллу.

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Янг Бойз", а "РБ Лейпциг" встретится с "Црвеной Звездой".

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