Во вторник, 3 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором французский "Ланс" принимал лондонский "Арсенал".
Встреча команд проходила на стадионе "Феликс Болар" и завершилась сенсационной победой хозяев поля.
"Канониры" первыми повели в счете в этой игре - на 14-й минуте отличился бразильский напдающий Габриэль Жезус. Однако взять очки в этой игре английскому клубу не удалось. Голы Адриена Томассона и Элье Ваи принесли победу "Лансу".
"Ланс" - "Арсенал" - 2:1
Голы: Томассон, 25, Ваи, 69 - Жезус, 14
"Ланс": Самба, Градит, Данзо, Медина, Франковский, Менди (Диуф, 73), Абдул Самед, Мачадо (Агилар, 81), Сотока, Томассон (Фульжини, 73), Ваи (Саид, 74)
"Арсенал": Рая, Томмиасу, Салиба, Габриэл, Зинченко (Вайт, 70), Эдегор (Нкетиа, 80), Райс, Гавертц (Смит-Роу, 71), Сака (Виера, 34), Жезус, Троссар (Нельсон, 71)
Обзор матча:
Отметим, что Александр Зинченко вышел в основном составе "Арсенала" на эту игру и сыграл 70 минут. Потом его заменил Бен Уайт.
Статистический портал WhoScored поставил украинскому защитнику оценку 6,1 балла. Это второй худший среди игроков основного состава "канониров". Ниже оценка только у голкипера Давида Райя - 5,9 балла. Лучшим игроком матча был признан форвард "Ланса" Элье Ваи (7,6).
Добавим, что в другом поединке этой группы испанская "Севилья" сыграла вничью с нидерландским ПСВ - 2:2.
ПСВ - Севилья - 2:2
Голы: Люк дей Йонг, 86, Тезе, 90+5 - Гудель, 68, Эн-Несири, 87
Обзор матча:
После двух туров первое место в турнирной таблице группы B занимает "Ланс", набравший 4 очка. "Арсенал" с 3 баллами идет вторым. "Севилья" (2 очка) - третья, ПСВ (1 очко) - четвертый.
В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" сыграет против "Севильи", а ПСВ встретится с "Лансом".