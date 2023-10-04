Александр Зинченко получил одну из худших оценок за игру против "Ланса".

Во вторник, 3 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором французский "Ланс" принимал лондонский "Арсенал".

Встреча команд проходила на стадионе "Феликс Болар" и завершилась сенсационной победой хозяев поля.

"Канониры" первыми повели в счете в этой игре - на 14-й минуте отличился бразильский напдающий Габриэль Жезус. Однако взять очки в этой игре английскому клубу не удалось. Голы Адриена Томассона и Элье Ваи принесли победу "Лансу".

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"Ланс" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Томассон, 25, Ваи, 69 - Жезус, 14

"Ланс": Самба, Градит, Данзо, Медина, Франковский, Менди (Диуф, 73), Абдул Самед, Мачадо (Агилар, 81), Сотока, Томассон (Фульжини, 73), Ваи (Саид, 74)

"Арсенал": Рая, Томмиасу, Салиба, Габриэл, Зинченко (Вайт, 70), Эдегор (Нкетиа, 80), Райс, Гавертц (Смит-Роу, 71), Сака (Виера, 34), Жезус, Троссар (Нельсон, 71)

Обзор матча:

Отметим, что Александр Зинченко вышел в основном составе "Арсенала" на эту игру и сыграл 70 минут. Потом его заменил Бен Уайт.

Статистический портал WhoScored поставил украинскому защитнику оценку 6,1 балла. Это второй худший среди игроков основного состава "канониров". Ниже оценка только у голкипера Давида Райя - 5,9 балла. Лучшим игроком матча был признан форвард "Ланса" Элье Ваи (7,6).

Добавим, что в другом поединке этой группы испанская "Севилья" сыграла вничью с нидерландским ПСВ - 2:2.

ПСВ - Севилья - 2:2

Голы: Люк дей Йонг, 86, Тезе, 90+5 - Гудель, 68, Эн-Несири, 87

Обзор матча:

После двух туров первое место в турнирной таблице группы B занимает "Ланс", набравший 4 очка. "Арсенал" с 3 баллами идет вторым. "Севилья" (2 очка) - третья, ПСВ (1 очко) - четвертый.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" сыграет против "Севильи", а ПСВ встретится с "Лансом".

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