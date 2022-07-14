Хорватский специалист уже приступил к работе в донецком клубе.

Хорватский специалист Игор Йовичевич, который был назначен главным тренером "Шахтера", дал первое интервью в качестве наставника донецкого клуба.

В интервью клубной пресс-службе 48-летний специалист рассказал, кто войдет в его тренерский штаб, а также о целях команды на предстоящий сезон.

– О тренерском штабе

– У меня в тренерском штабе двое испанцев – это тренер вратарей Франциско Галан из "Атлетико" (Мадрид) и Даниэль Де Кастро, который является первым ассистентом и фитнес-тренером. А также есть трое украинцев, которые уже работали со мной в "Днепре-1" – Юрий Беньо, Андрей Ханас и Николай Шамардин как аналитик. Это мои люди, которые очень лояльны ко мне, мы уже знаем друг друга и понимаем все, что нужно делать.

– О планах на сборах

– Конечно, такая ситуация, когда долго не было тренировок, требует от нас работать еще быстрее в физиологическом и тактическом плане, чтобы мы сразу познакомились с командой, чтобы почувствовали коммуникацию и ребята поняли, какие у меня технико-тактические требования.

Хотя футбол не сильно отличается от того, что был у предыдущего тренера Де Дзерби: я хочу видеть агрессивный контроль мяча и быть еще более вертикальными, насколько это возможно, чтобы забить гол, но и без мяча тоже быть агрессивными. Это должен быть не только стиль игры, но и образ жизни.

Ты в жизни должен иметь инициативу, взять момент в руки и гнать вперед свою мечту. Так же и на футбольном поле. Хорошие ребята не играют в футбол, так что мы должны быть такими, как на улице, знаете, "на районах", где играют спортивные "бандюганы", и мы должны расти как можно быстрее, потому что в команде сейчас много молодых игроков. От меня будет им максимальное доверие, но и максимальные требования.

И здесь будет натуральная селекция – кто воспримет быстрее требования тренера, тот будет в команде, и вместе будем выполнять задачи.

– О задачах на сезон

– Будем готовиться к чемпионату, как и все остальные, хотя они и начали немного раньше, потому что некоторые клубы выступают в квалификации еврокубков. Наши ребята играли еще месяц назад за сборные, потому для них этот период отдыха тоже был важным. Как тренер считаю, что отдых является лучшей тренировкой. Если больше работаешь, то это еще не значит, что лучше работаешь, потому нужно сбалансировать труд и отдых, чтобы выйти на пик формы в тот день, когда нужно показать максимум.

Для нас очень важно убедить футболистов, что все возможно в жизни, только нужно верить в свой каждодневный труд и отстранить эго. Это очень важно.

Например, мое эго умерло 15 лет назад, и надо поймать момент труда, тяжелой работы – это единственный путь, которым может прогрессировать человек. А когда ты трудишься как индивид, то коллектив растет одновременно, - сказал Йовичевич.

Напомним, в новом сезоне "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Впервые за долгие годы "горняки" могут рассчитывать только на украинских футболистов и восспитанников клубной академии, поскольку из-за развязанной РФ полномасштабной войны команду покинули практически все легионеры. По этой же причине ранее из "Шахтера" ушел и предыдущий главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа.

Игор Йовичевич: карьера

48-летний хорват Игор Йовичевич работал с "Днепром-1" с осени 2020 года.

В сезоне 2021/22 команда под его руководством занимала 3-е место, и хотя чемпионат не был окончен, "Днепр-1" получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, гарантировав себе еврокубковую осень.

В Украине Йовичевич также работал с львовскими "Карпатами".

В качестве тренера хорват провел в чемпионате и Кубке Украины 92 матча - 37 побед, 18 ничьих и 37 поражений с разницей мячей 135-120.

Кроме того, хорват возглавлял словенский "Целе" и Динамо Загреб из Хорватии.

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